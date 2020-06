ITAMARAJU | Confirmado o terceiro óbito por COVID-19 no município

No início da noite desta sexta-feira (05), a Secretaria Municipal de Saúde do Município, confirmou no boletim diário, o terceiro óbito por COVID-19, em Itamaraju.

O paciente era um idoso de 87 anos e deu entrada no HMI no último dia 31 com desconforto respiratório. O mesmo era portador de hipertensão arterial e estava em estado grave, vindo a falecer no final da tarde de hoje. E de acordo com a nota, ele havia dado entrada na unidade com diagnóstico confirmado para COVID-19.

No boletim consta também, que 29 testes rápidos foram realizados, dos quais deram 25 negativos e 04 positivos para COVID-19. Com isso, chegamos ao total de 191 casos confirmados, 134 recuperados, 08 internamentos, 03 óbitos e 99 pessoas em monitoramento.

Os profissionais de saúde seguem orientando a população sobre as medidas de prevenção, pedindo a todos que mantenha o distanciamento social e só saiam de casa apenas quando necessário, fazendo o uso de máscaras e uso de álcool em gel. Veja a nota abaixo: