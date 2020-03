ITAMARAJU | Confirmado primeiro caso de Coronavírus

A secretaria municipal de saúde de Itamaraju confirmou durante a noite deste sábado (28), o registrou do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), o paciente segue em isolamento domiciliar.

No entanto, outros 06 casos suspeitos tiveram material coletado e 10 pessoas estão em monitoramento com suspeitas de contaminação com o vírus.

A pessoa será mantida em isolamento e a equipe de saúde deverá colocar em observação as pessoas próximas do paciente infectado.

A Bahia totaliza 127 pacientes confirmados com coronavírus, 1380 foram descartados e não há óbitos registrados, tendo ainda 17 pessoas curadas. Todos os casos foram importados ou de transmissão local.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 3.904 casos confirmados. O balanço ainda apresenta 114 mortes.