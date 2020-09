ITAMARAJU | Convenção oficializa candidatura à prefeito de Dr. Marcelo e Dalvadísio Lima

Aconteceu durante a tarde de segunda-feira (14), no Centro de Capacitação Regional/Senar de Itamaraju, a convenção dos partidos PSDB, PDT, PROS e Republicanos. O evento seguiu as recomendações das organizações de saúde e limitou a participação de pessoas, adotando medidas de proteção.

Estiveram presentes os Deputados Estaduais Tiago Correia (PSDB), Samuel Junior (PDT), oDeputado Federal Adolfo Viana (PSDB), o Superintendente do DENOCS Lucas Lobão, Presidente do Republicanos Cassio Cocobongo, Presidente do PSDB Jorge Almeida, o Presidente do PROS Frankion Feitosa e os prés candidatos a vereadores que também homologaram a suas candidaturas.

O presidente do diretório municipal do PSDB Jorge Almeida, em uso da palavra ressaltou a criação do grupo Amigos de Itamaraju, enfatizando as inúmeras conquistas para o município, destacando a continuidade de um trabalho que vem apresentando bons resultados.

O Deputado Estadual Tiago Correia salientou que é preciso fortalecer o grupo político que se preocupa em colocar o município nos trilhos do desenvolvimento. “Apesar de não residir nesta cidade me sinto honrado em ser acolhido pelos munícipes e continuarei destinando investimentos para esta amada cidade, tenho a certeza que o trabalho vai continuar, com a força da união concretizada por esta chapa vitoriosa”, ressaltou Tiago Correia.

O Deputado Federal Adolfo Viana, explanou sobre a competência do gestor que incansavelmente vem buscando melhorias para o município, destacou que a união será para fortalecer ainda mais a política verdadeira vencendo a disputa com dialogo, trabalho, amor e esperança e que o seu gabinete 911 em Brasília estará sempre de portas abertas para Itamaraju.

O candidato a vice-prefeito Dalvadísio Lima, agradeceu a confiança de todos e destacou o prestigio que DR Marcelo e todo seu grupo tem em Itamaraju, com uma política limpa e sem jogo sujo, onde o trabalho vem sendo feito nos quatro cantos da cidade. Agradeço a confiança e agora vamos continuar juntos buscando uma Itamaraju cada dia melhor.

Aclamado pelo público, Dr Marcelo mostrou mais uma vez seu carisma e sua humildade, agradecendo a cada um pelo apoio recebido e que esse carinho lhe dar forças para cada dia mais buscar avanços para Itamaraju. Temos que dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e reforço o meu compromisso com o povo de desempenhar o meu papel com muito amor e dedicação.

Por | Ascom