ITAMARAJU | Coronavírus volta matar no município

O município de Itamaraju voltou a registrar um óbito nesta quinta-feira (05) de novembro. Após a flexibilização das regras de isolamento, muitas pessoas passaram a ignorar a utilização dos critérios básicos dos protocolos de saúde.

No boletim epidemiológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi confirmada a morte de uma paciente com 70 anos, diagnosticada com a COVID-19, que chegou a ser transferida para uma unidade administrada pelo governo estadual, mas devido ao estado de saúde a idosa não resistiu.

Também foram registrados 10 novos casos com o coronavírus. Totalizamos, assim, 2373 casos confirmados, no entanto, 2263 estão recuperados e 78 estão em tratamento, ainda com 02 pacientes internados no hospital local e 05 pessoas internados em Unidades de Saúde do Estado. 22 pacientes aguardam resultados. Ao longo da pandemia 32 pessoas morreram, depois de confirmado o diagnóstico do COVID-19

Uma flexibilização permitiu o retorno de transporte intermunicipal, que acontece em várias cidades da Bahia.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o distanciamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.