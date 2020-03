ITAMARAJU | Corpo com marcas de tiros é encontrado aos fundos de escola

O corpo de um jovem do sexo masculino identificado como Marcos Vinicius Moura foi encontrado aos fundos de uma unidade municipal de ensino de Itamaraju, localizada na Praça Walter Carvalho, na manhã desta segunda-feira (02).

Conforme informações, os disparos foram audíveis no período noturno do domingo (01). A polícia militar e o funcionário da Escola Municipal Mário Andreazza, chegaram a realizar buscas no local, mas ninguém foi encontrado.

No entanto, durante esta manhã, o corpo foi localizado com marcas de perfurações de arma de fogo no terreno. As autoridades suspeitam que o corpo foi deixado no local. Os tiros foram efetuados na altura da cabeça da vítima.

O corpo passará por levantamento cadavérico e será encaminhado para o IML para exames periciais. Um inquérito deverá identificar a autoria e motivação do crime. A polícia segue investigando o caso.