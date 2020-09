ITAMARAJU | Homem é assassinado com osso de bovino

Policiais Militares foram notificados neste sábado (19), com denúncias sobre um corpo localizado as margens da rodovia BR-101, nas proximidades do bairro São Domingos em Itamaraju.

O corpo de um homem ainda sem identificação, estava caído e ao lado um pedaço de osso bovino, provável arma utilizada no crime (sangue estava presente no artefato).

A vítima foi golpeado por várias vezes na região da cabeça, provocando um grave trauma. As autoridades acreditam que o homem não teve chance de defender do ataque.

A polícia civil foi informada sobre o crime e um levantamento autorizado. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde permanecerá aguardando reconhecimentos de familiares.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como homicídio doloso.