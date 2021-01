ITAMARAJU | Corpo de mulher é localizado aos fundos do bairro Bela Vista

A polícia investiga um caso, após receber informações sobre a localização de corpo numa propriedade aos fundos do bairro Bela Vista, em Itamaraju.

Os primeiros relatos divulgados em redes sociais ocorreu no início da semana, onde uma jovem teria sido assassinada. Testemunhas foram ouvidas e rondas foram promovidas nas imediações, no entanto, nenhum corpo havia sido encontrado.

Porém no início da tarde desta quinta-feira (21), populares encontram um corpo em estado avançado de decomposição. E foi identificado como Amanda Santos Rocha (22 anos), que conhecida pelos moradores do bairro Novo Prado.

A jovem era acusada de ter assassinado o ex-companheiro e colocar fogo numa casa no feriado de Natal de 2020.

A polícia militar foi notificada e destinou até o local para averiguar a veracidade da denúncia. O local foi isolado, para garantir a integridade do cenário encontrado.

Também foram informadas as equipes da polícia civil . Onde foi autorizado um levantamento cadavérico e a remoção executada pelo servidor público Anderson Barbosa, com transferência do para o IML do munícipio.

O corpo passou por reconhecimento e posteriormente será liberado para os familiares. Um laudo definirá as causas da morte.