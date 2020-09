ITAMARAJU | Corpo é encontrado com tiro nas costas na BR-101

As autoridades policiais de Itamaraju investigam um caso intrigante, onde o ocupante de uma motocicleta, foi encontrado morto as margens da BR-101.

A vítima havia saído ocupando uma motocicleta Honda CB-300 de cor Azul e placa NZO-7928, licenciada em Itamaraju. Mas nas primeiras horas deste domingo (20), pessoas encontraram a moto caída na altura do KM-830, região do assentamento Jaci Rocha.

Um dos ocupantes recebeu socorro de pessoas que passavam pelo local e foi encaminhado para o hospital municipal de Itamaraju. No entanto, um dos jovens permanecia desaparecido e a vítima socorrida estava em choque, alegando desconhecer o paradeiro.

Os familiares procuraram no trecho do acidente e localizaram o corpo de Gleidson Patric Santos de Oliveira (21 anos), às margens do KM 826 da rodovia que liga Itamaraju a Teixeira de Freitas, com uma perfuração de arma de fogo na região das costas.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo removido pelo servidor público Anderson Barbosa para Instituto Médico Legal de Itamaraju,

A polícia deverá coletar depoimentos de testemunhas e abrir um inquérito para apurar o caso.