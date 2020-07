ITAMARAJU | Corpo é localizado as margens de rio no Bairro Marotinho

No final da manhã deste domingo (12), um corpo foi encontrado boiando as margens do Rio do Ouro, final da Rua Madeira no Bairro Marotinho.

O corpo identificado como Thiago Magalhães Costa Cardoso (20 anos) foi localizado por moradores que passavam pela localidade.

As autoridades policiais foram comunicadas e devem proceder com o levantamento cadavérico. A polícia militar e Policia Civil estiveram na localidade ouvindo os moradores.

O corpo estava em estado avançado de decomposição e a vítima utilizava bermuda modelo tactel de cor preta e uma camisa de cor vinho.

O corpo foi encaminhado ao IML local onde passará por exames de necropsia que irá identificar as causas da morte, se houve sinais de violência ou se a vítima morreu por afogamento.