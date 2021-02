ITAMARAJU | Correspondente bancário é alvo de assalto no centro

Um correspondente bancário foi alvo da ação de bandidos nesta quinta-feira (04), em Itamaraju.

O caso ocorreu durante a manhã na Praça das Nações Unidas, no centro da cidade.

Conforme informações passadas a polícia dois indivíduos armados adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto.

Os funcionários foram rendidos e obrigados a entregarem os valores presentes no caixa.

Logo em seguida os bandidos fugiram do local em disparada e abandonam um veículo com restrição de roubo e a arma utilizada no crime.

A quantia levada pelos assaltantes não foi divulgada e a polícia segue realizando rondas na tentativa de prender os autores nas próximas horas. O sistema de vídeo monitoramento registrou o momento e as imagens foram liberada.