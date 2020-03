ITAMARAJU | Criminosos amordaçam vítima e roubam veículo

Um morador do bairro Novo Prado em Itamaraju, vivenciou momentos de muito horror, durante esta segunda-feira (23).

A vítima relatou as autoridades policiais que criminosos portando armas longas adentraram sua moradia e lhe amordaçaram, onde iniciaram buscas de pertences no interior do imóvel.

Itens pessoais, uma importância inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e um veículo foram levados pelos bandidos.

Num registro policial a vítima informou que o veículo FIAT Palio Fire de cor branca e placa PJV-8E06, licenciado em Itamaraju foi levado pelos criminosos que tomaram rumo ignorado.

Rondas foram intensificadas e a polícia da região também foi comunidade sobre o roubo.

As autoridades ainda notifica a comunidade, caso souber de alguma informação entrar em contato com as centrais de atendimento da PM (190) ou Polícia Civil (197).