ITAMARAJU | CSJE adapta à pandemia e aulas seguem de maneira remota com a parceria de pais e alunos

A pandemia promovida pelo novo Coronavírus, modificou a rotina das pessoas em todos os lugares do mundo, limitando serviços e causando o distanciando de pessoas e obrigando a criarem novos táticas em diversos setores.

Neste cenário, alunos das redes pública e privada de ensino estão tendo que conviver com novos métodos e adoções de tarefas para dar continuidade ao ano letivo.

Estratégias foram minuciosamente escolhidas pelo Colégio São João Evangelista de Itamaraju (CSJE), com instalação de plataformas e liberação de ferramentas para tornar possíveis as aulas online.

Diariamente os alunos recebem atenção dos professores e profissionais educacionais, similares ao ambiente escolar. Com tarefas, acompanhamento e troca de conhecimentos monitorados em sala de reuniões online, promovidas sob a orientação da coordenação pedagógica.

Os alunos têm suas participações gravadas nas aulas em tempo real, onde também são disponibilizados vídeos e conteúdos interativos no portal oficial da instituição, ou nos grupos educacionais, diariamente. Reuniões também no ambiente virtual são realizadas com os pais e responsáveis, numa busca das melhores técnicas de aprendizagem das disciplinas ministradas pelo corpo docente da instituição. Além de publicações sobre as principais atividades desenvolvidas pelos alunos e datas comemorativas em redes sociais no Instagram e facebook da instituição.

Todas as medidas são informadas ou orientadas pelos órgãos regidos pelo Ministério da Educação.

O ensino a distância ainda cria obstáculos no aprendizado, mas proporciona novas possibilidades, que simulam a realidade outrora comum. Cumpre um papel específico no processo educativo.

Conheça o papel do Colégio São João Evangelista nesse cenário

Pesquisas e ferramentas foram adotas para garantir a aprendizagem dos alunos da instituição, sempre buscando garantir a mesma qualidade conquistada ao longo de décadas. Para conferir nossas dependências ou falar com nossa equipe, agende um horário no telefone 73 3294 – 1009. O CSJE está localizado na Rua Paulo VI, 15, Centro, de Itamaraju.