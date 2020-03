ITAMARAJU | CSJE realiza Avaliação Diagnóstica de Entrada

O Colégio São João Evangelista realizou nesta semana a Avaliação Diagnóstica de Entrada – (ADE) relativa ao processo avaliativo de identificação, no início do ano letivo, das reais necessidades de aprendizagem dos estudantes, evidenciando as habilidades que mais dominam como aquelas que necessitam de maior atenção.

Através da avaliação diagnóstica, é possível identificar a metodologia de ensino, competências, habilidades na promoção da aprendizagem por meio da análise, gerando assim resultados eficientes no processo educacional entre alunos, professores e instituição.

O acompanhamento desta ação é feito pela Coordenação da instituição e sua equipe pedagógica, através das etapas do processo avaliativo, orientação de aplicação, correção e monitoramento dos resultados para planejar novas ações.

Por | CSJE