ITAMARAJU | Curso de Capacitação para Fiscais da Vigilância Sanitária na FACISA

No último dia 01 de Outubro de 2020, no Auditório Da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, aconteceu o Primeiro Curso De Capacitação Em Sistema Nacional de Gerenciamento De Produtos Controlados (SNGPC) da cidade de Itamaraju-BA. SNGPC consiste num instrumento informatizado de monitoramento e movimentação de prescritores, dispensadores e transportadores de medicamentos de controle especial, tais como anorexígenos, antibióticos, antidepressivos, entorpecentes e psicotrópicos.

Foi diante da dificuldade de operar e fiscalizar este sistema dentro do nosso município e região circunvizinha que este projeto foi pensado. O curso teve a organização por conta dos alunos do quinto período de farmácia e a execução foi feita pela parceria entre Facisa, vigilância sanitária da Bahia representada na pessoa da farmacêutica, Dra. Marilene Santos do Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul (NRS Extremo Sul) e da Vigilância (VISA) Municipal de Itamaraju representada pelo coordenador atual, Sr. Thaillon Bastos.

O curso teve como meta buscar por estruturação e qualificação dos agentes fiscalizadores como também dos profissionais fiscalizados afim de que sejam atendidas as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no que diz respeito a execução e movimentação através do programa SNGPC.

O Diretor Acadêmico Geral da FACISA Profº Dr. Jackson Cordeiro de Almeida esteve presente e forneceu toda a estrutura necessária para que o evento acontecesse de forma segura, respeitando as medidas de Biossegurança exigidas pelo Ministério da Saúde (MS).

O curso foi ministrado pelo farmacêutico, Dr. Reginaldo da Costa Santos, o qual atua a mais de doze anos na implantação de SNGPC em drogarias e Vigilâncias Sanitárias da Bahia e de Minas Gerais. Além disso, já atuou como inspetor da VISA do município de Teixeira de Freitas-BA, coordenador da Assistência Farmacêutica de Belmonte e, atualmente atua numa rede de Farmácia trabalhando de forma direta com o sistema SNGPC.

Os organizadores acreditam que, esta parceria entre Instituição de Ensino e Vigilância Sanitária será de grande valia tanto para os agentes fiscalizadores, uma vez que os conhecimentos adquiridos fortalecerá ainda mais o trabalho que os mesmos vêm executando dentro de sua respectiva área de abrangência, quanto a toda sociedade do Extremo Sul da Bahia, posto que, a prática de dispensação de medicamentos controlados sem regulamentação traz inúmeras consequências para a saúde pública em geral.

Por | AscomFACISA

Imagens | Danuse Cunha – ItamarajuNotícias