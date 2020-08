ITAMARAJU | Curva do coronavírus se estabiliza no município

Mesmo após 140 dias do primeiro registro de contaminação do coronavírus no município de Itamaraju, novos outros casos são confirmados.

No entanto, a curva tem estabilizado nos últimos dias, com taxas regulares diariamente. Nesta terça-feira (18), o boletim realizado pela secretaria de saúde informou 18 novos contaminados.

Contudo, 67 pessoas apresentaram recuperação nas últimas 48 horas, seguindo assim taxas similares as divulgadas pelo governo estadual.

Atualmente o município totaliza 1678 casos confirmados, contudo apenas 66 pessoas permanecem em recuperação. Com 04 pacientes internados na unidade hospitalar municipal e 08 infectados em Unidades de Saúde do Estado. Mas ao longo da pandemia 26 pessoas morreram seguidos pelo diagnóstico do COVID-19.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 221.041 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), ainda contabiliza 4.542 pessoas mortas.