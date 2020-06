ITAMARAJU | Curva do coronavírus se estabiliza no munícipio

O boletim realizado pela secretaria municipal de saúde de Itamaraju, atualizou nesta sexta-feira (12), com dois testes rápidos confirmando novos infectados.

Com os novos dados os números passam para 226 infectados pelo COVID-19, no entanto, também cresceram para 139 casos recuperados e os contaminados ativos chega a 87.

Apenas uma pessoa está hospitalizada, mas as equipes de saúde monitoram 148 pessoas.

Em municípios vizinhos casos e mortes crescem de forma impressionantes. Contudo os índices têm preocupado as autoridades. Medidas como “Toque de Recolher” foram adotadas no Extremo Sul do estado, para tentar frear a escalada de infectados.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 34.665 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), ainda contabiliza 14.976 pessoas recuperadas, 1.039 mortos e 18.650 indivíduos monitorados.