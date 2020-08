ITAMARAJU | Dados do coronavírus, afirmam que 1045 pessoas estão curados no município

Neste sábado (01), o boletim epidemiológico realizado pela secretaria de saúde, confirmou 1260 contaminados com o novo coronavírus no município. Mas o numérico de recuperados chega a 1045 casos.

Na atualização apenas um novo caso foi confirmado, no entanto, ao longo da pandemia 1767 casos foram descartados. No município 20 pessoas morreram, após confirmado contaminação com COVID-19.

Ainda conta com 07 pacientes internados na unidade hospitalar municipal. Além de 08 pacientes internados em unidades de saúde do estado, 74 aguardando resultados.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.