ITAMARAJU | Dalvadisio rebate acusações de Fake news e reforça que moverá processo judicial

Mesmo após decretos que endurecem com punições e até prisões em caso de FAKE NEWS, pessoas não limitam ou ponderam suas atitudes, mas utilizam a internet para disseminarem conteúdo sem verificar a fundamentação ou apenas com finalidade de prejudicar pessoas, para obter Likes (curtidas).

O ex-secretário de governo e empresário Dalvadisio Lima, utilizou seu perfil oficial durante a tarde deste sábado (06), para relatar os motivos que lhe levaram ao desligamento do cargo público.

No texto, LIMA repudia e demonstra indignação com a atitude de um blogueiro de Itamaraju, chegando a qualificar sua postagem nas redes, como ato criminoso. Apenas com cunho de desgastar sua imagem pública.

Em respeito à população, também pelos inúmeros contatos realizados, optou em tornar público suas medidas acerca do caso e reafirmou os verdadeiros fatos que lhe motivaram a saída, além de garantir que moverá ação criminal e civil na justiça contra o blogueiro, que já responde por outros casos e recentemente chegou a remover conteúdo falso sobre CORONAVÍRUS, sendo obrigado a postar nota.

Dalvadisio Lima estabeleceu o município como residência e décadas atrás instalou sua empresa, mas ao longo de vários anos tem transitado na política do município, chegando a concorrer ao cargo no executivo municipal nas eleições de 2012. Sua família possui vários empreendimentos que criam empregos à comunidade como também é proprietário da Rádio pioneira e respeitada da cidade.

Internautas demonstraram carinho e solidarizaram com Dalvadisio Lima em seu perfil e alguns chegaram a comentar que as pessoas estão confundindo “liberdade de expressão com ataques pessoais ou político”.

O projeto de Lei n° 2630, de 2020 recebeu nesta sexta-feira (05), emenda para identificar e punir internautas ou provedores de conteúdo, qualificados como criminosos ou FAKE NEWS.