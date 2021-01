ITAMARAJU | DETRAN do município está em luto pela morte do servidor “Raimundo do DETRAN”

Servidores da 12ª Ciretran (Departamento Estadual de Trânsito do município de Itamaraju) foram surpreendidos com uma notícia muito triste na manhã deste domingo (10) de Janeiro de 2021, sobre o falecimento do servidor pública Raimundo Eduardo Caldas dos Santos, conhecida popularmente por “Raimundo da CEPLAC”.

De acordo com as primeiras informações a servidor estava em tratamento para combater o vírus COVID-19, mas não resistiu e veio a óbito.

Familiares, amigos e colegas de trabalho lamentam a morte de Raimundo, uma pessoa que sempre foi dedicada ao trabalho (prestava o serviço com amor e respeito aos cidadãos itamarajuenses), deixando sempre uma imagem ilibada nos setores onde passou.

Seguindo o protocolo adotado em casos de contaminação com COVID-19, o corpo foi liberado direto para sepultamento.

Neste dia tão significativo que é para a família, a equipe do site Itamaraju Notícias externa os nossos sentimentos de pesar e se solidariza com os amigos.