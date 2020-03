ITAMARAJU | Dois esfaqueados e um baleado no Itatiaia

A polícia militar da 43ª CIPM e equipe do SAMU 192 estiveram no final da noite deste sábado (28), atendimento um chamado no bairro Itatiaia.

Três pessoas ficaram feridas após uma discussão, que terminou com dois feridos com arma branca (faca) e outro baleado.

Inicialmente a guarnição esteve no local e encontrou a primeira pessoa ferida com golpes de faca (na região umbilical), prontamente encaminharam a vítima para o hospital municipal preservando a vida.

No entanto, populares decidiram perseguir e atacar outros dois envolvidos, onde um foi esfaqueado na região da cabeça e Genival dos Santos Conceição (32 anos), recebeu um disparos de arma de fogo (chumbeira).

Mas os dois últimos foram encaminhados para o hospital após recebem os primeiros atendimentos do SAMU 192.

Na unidade hospitalar passaram por exames clínicos e permanecem em observação.

A polícia militar realizou o registro do caso, como tentativa de homicídio.