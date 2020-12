ITAMARAJU | Dois morrem em confrontos com a PM

Dois jovens morreram em dois confrontos com a Polícia Militar, registrados na tarde desta quinta-feira (17) em Itamaraju. As duas situações ocorrem em horários próximos, um no Bairro Marotinho e outro no Bairro Novo Prado.

Segundo a polícia os dois suspeitos teriam reagido as abordagens policiais e foram baleados durante a ação.

Os acusados identificados por Wilian dos Santos Pimenta do bairro Novo Prado e João Vitor do bairro Marotinho chegaram a ser socorridos, mas acabaram não resistindo aos ferimentos e foram a óbito ao darem entrada na Unidade Hospitalar de Itamaraju.

A Policia Civil foi notificada e deve proceder com o levantamento cadavérico e remoção dos corpos para o IML local de Itamaraju nas próximas horas.

O Comando da Unidade deverá instaurar um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias em que se deu a morte decorrente da ação policial e, que ao final da apuração, será encaminhado ao Ministério Público.