ITAMARAJU | Dono da rede Indiana, visita unidade local e anuncia investimentos no município

Num ano onde o mundo vivenciou momentos aterrorizantes com a alargada taxa de contaminados e mortos pelo COVID-19, escassez e preocupação com o futuro, também como as perspectivas do mercado em apresentar soluções para demandas nunca pensadas.

Olhando por esse horizonte muitos visionários e empresários arrojados identificam oportunidades de estabelecer crescimento.

Nesta sexta-feira (04), uma dessas pessoas sobrevoou a cidade e estabeleceu a implantação em novos investimentos para o ano de 2021.

Recepcionado pela primeira dama Fabiana Angenica, profissionais do Colégio São João Evangelista (CSJE) e Michelly Said (gerente da unidade local da Farmácia Indiana), o empresário Alexandre Mattar (dono da rede Indiana), pode apresentar projetos de ampliação da rede no município.

Para abrir a primeira loja, a equipe do empresário pesquisou o mercado dentro e fora da região. No entanto, agora busca fortalecer a marca na cidade.

O dono da rede, visitou pontos no município, demonstrando seu interesse e garantiu, investimentos que possibilitam geração de novos empregos, além de oportunidades de negócios.

Segundo Alexandre Mattar, “pude ver que o consumo de produtos ofertados pela marca é alto, percebemos assim uma capacidade de melhorias para nosso formatamos de negócio, que garantirá melhor atendimentos ao público.

Na unidade local o presidente da rede compartilhou do carinho dos profissionais, que diariamente apresentam soluções aos clientes da cidade.