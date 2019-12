ITAMARAJU | Dono de carro batido faz apelo para causador que fugiu do local voltar e arcar com os prejuízos

O proprietário de um veículo FIAT Uno utilizou as redes sociais para fazer um apelo e solicitar ao condutor que colidiu contra seu veículo, que estava estacionado na Rua Paissandu no Bairro Novo Prado e posteriormente fugiu do local durante a madrugada deste sábado (21).

O senhor João Lopes, relatou que na madrugada assustou a ouvir o barulho de um forte impacto, ao verificar notou que seu FIAT Uno de cor cinza e placa policial JNG-0920, licenciado em Porto Seguro, havia sido atingido e percebeu o grande estrago deixado, no entanto, rapidamente o condutor do veículo causador fugiu tomando rumo ignorado.

Por ser seu único bem, a vítima utilizou as redes sociais, dizendo “você que danificou meu carro, por favor, tenha consciência dos estragos deixados para trás, estou desempregado e a caminho de uma cirurgia, meu veículo é a ferramenta que garante meu sustento, agora estou impedido de trabalhar”, relatou João Lopes.

Um vídeo reforça as lamentações do desempregado, que tem a esperança que o causador o procure para arcar com os prejuízos.

O caso deverá será formalizado através do boletim de ocorrência. A polícia deverá investigar o caso.