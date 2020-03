ITAMARAJU | Duas pacientes com sintomas do Coronavírus estão isoladas

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju, utilizou as redes sociais para divulgar nota que nesta sexta-feira (13), a Vigilância Epidemiológica identificou (02) casos que enquadram nos sintomas do coronavírus (COVID-19).

Uma das pacientes com histórico de viagem ao exterior no período de 13 dias a outra possuiu contato direto com a paciente suspeita, também apresenta sintomas. As duas permanecem em isolamento domiciliar, no entanto, foram feitas as coletas de material para exames. A Secretaria aguarda o resultado.

A vigilância epidemiológica está monitorando os contatos dos pacientes e adotando as medidas de precaução cabíveis até que o diagnóstico seja definido.

O LACEN-BA é um dos três únicos laboratórios públicos estaduais que vem disponibilizando um teste rápido PCR multiplex que identifica 21 tipos de vírus respiratórios em um período inferior a duas horas.