ITAMARAJU | Duas pessoas feridas em acidente de trânsito no centro

Duas pessoas deram entrada no Hospital Municipal de Itamaraju, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22).

Conforme informações, o acidente ocorreu na Praça Castelo Branco, nas imediações do Fórum local, na região central do município.

O acidente motociclístico deixou duas pessoas pessoas que foram socorridas por uma unidade do SAMU 192 e encaminhadas ao HMI para a realização de exames detalhados.

As vítimas identificadas por Lucas Duarte Lima (26 anos) e Isaías Santana de Oliveira (23 anos) receberam atendimento e ficaram internados em observação.

A polícia foi notificada e segue investigando as causas do acidente.

