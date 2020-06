ITAMARAJU | Duas pessoas feridas em acidente na Avenida Perimetral

Um acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (25), resultou em duas pessoas feridas, em Itamaraju.

A colisão entre duas motocicletas ocorreu nas proximidades de um posto de combustível, na Avenida Perimetral, no Bairro Jaqueira.

Conforme informações, com o forte o impacto as vítimas identificadas por Willian da Silva (20 anos) e Cesbazar Vieira Gonçalves (38 anos) caíram na avenida e apresentaram ferimentos. Os mesmos foram socorridos por uma Unidade do SAMU 192, onde receberem atendimentos ainda na localidade e posteriormente foram encaminhados ao Hospital Municipal de Itamaraju.

A central da PM foi notificada e deve proceder com a ocorrência e investigar as causas do acidente. As motocicletas envolvidas ficaram destruídas e foram retirada do local.