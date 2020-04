ITAMARAJU | Dupla em moto é presa pelo PETO ao ser flagrada com droga

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nas primeiras horas da tarde dessa quarta-feira (22), em Itamaraju.

Uma Guarnição do PETO (Pelotão de Emprego Tático Operacional) da Policia Militar fazia rondas no Trevo do Bairro Várzea Alegre, quando percebeu a dupla numa moto Honda XRE-300 de cor vermelha em atitude suspeita.

Foi realizada abordagem e com eles a polícia encontrou um tablete prensado, identificado pelas autoridades como maconha.

A dupla identificada por Ueslei Miranda Marques (31 anos) e Arlei Vieira Oliveira (30 anos), receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia da Policia Civil, onde permanecem presos a disposição da justiça.

Os acusados deverão prestar depoimento nas próximas horas e a motocicleta que eles utilizavam foi apreendida e se encontra no Pátio da Depol, um dos acusado é formado no curso de enfermagem.