ITAMARAJU | Duplo homicídio e um baleado em conjunto habitacional

Um duplo homicídio foi registrado nas primeiras horas deste domingo (22), no conjunto habitacional Vista Bela em Itamaraju, deixando um jovem baleado.

Os indivíduos apenas identificado como Mizael, Jeferson e Breno, dois deles foram baleados quando seguiam pela Rua 03, o outro no interior de um imóvel localizado no conjunto de casas populares.

Após a seqüência de disparos moradores mantiveram contato com as centrais da Polícia Militar e SAMU 192. Chegando a informar que uma das vítimas apresentava leves sinais vitais.

A polícia militar destinou unidades até o local, resguardando o cenário do crime, também foi novamente informada à equipe do SAMU 192, para a realização de resgate e confirmação de óbito.

No local uma das vítimas foi executado com 5 tiros e morreu antes mesmo da chegada da equipe do SAMU, no entanto, um segundo corpo foi encontrado no interior do imóvel de numero 202 com várias perfurações de arma de fogo.

O terceiro ferido recebeu cuidado da equipe do SAMU 192 e foi encaminhado para o hospital municipal, onde passará por exames para avaliar o estado de saúde, também será verificada a necessidade de procedimentos cirúrgicos .

Seguindo os protocolos a polícia civil foi informada sobre a situação e um levantamento cadavérico foi autorizado, juntamente com a remoção dos corpos realizada pelo servidor Anderson Barbosa para o IML do município.

A vítima ferida chegou a relatar que os atiradores estavam num veículo de cor prata. A polícia deverá iniciar uma investigação para apurar a motivação e autoria dos crimes.