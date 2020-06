Itamaraju e outras cidades do Extremo Sul terão comércio fechado e toque de recolher

Com o maior foco de preocupação no Extremo Sul da Bahia, o governador Rui Costa (PT) se reuniu com prefeitos dos municípios da região na manhã desta terça-feira (2). O petista afirma que, juntos, eles decidiram decretar o fechamento de todo o comércio e atividades não essenciais nas cidades da região e também aplicar um toque de recolher. As medidas, que devem ser decretadas ainda hoje, ficarão em vigor até a próxima terça (9).

“Nós temos que tomar medidas, caso contrário, vamos presenciar nos próximos dias uma explosão de casos, de demanda de UTI e leitos clínicos”, ressaltou o governador, em entrevista a veículos de comunicação da região, transmitida nas redes sociais.

Como exemplo, ele citou Teixeira de Freitas, onde 20 leitos de UTI serão inaugurados no Hospital da Campanha até o fim desta semana. Segundo o chefe do Executivo baiano, a cidade está perto de alcançar a marca de 200 casos do novo coronavírus, com taxa de crescimento de 20% nos últimos cinco dias. Em toda a Bahia, essa taxa é bem menor: 4,6%.

“Não é possível ficar de braços cruzados, esperando a doença se alastrar. Houve unanimidade dos prefeitos e prefeitas [em definir o decreto de fechamento] e também em limitar a circulação de pessoas”, destacou Rui.

O toque de recolher estará vigente sempre das 18h às 5h, com a proibição de saída e circulação de pessoas, exceto para trabalhos essenciais.

Mas a decisão não se aplica apenas a Teixeira de Freitas. Após a transmissão, a Secretaria de Comunicação do governo informou que os 19 municípios da região serão afetados pelas medidas. São eles: Itamaraju, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Alcobaça Lajedão, Caravelas, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga. Em todos, os únicos serviços autorizados a funcionar são os tidos como essenciais, caso de farmácias e supermercados, o serviço bancário, por conta do auxílio emergencial, e estabelecimentos que fornecem alimentos para animais.

Diante da manutenção do funcionamento dos agências bancárias, Rui recomendou ainda que os prefeitos implementem medidas para melhorar a organização das filas em prol do distanciamento social.

Fonte | Bahianoticias

Foto | Camila Souza/GOVBA