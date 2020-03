ITAMARAJU | Educadora ministrou curso do projeto OLEM para profissionais do CSJE

Na última semana a educadora Patrícia Ahualli, ministrou um curso do projeto OLEM (O Líder em Mim), com a equipe farol e a equipe de professores e demais funcionários do Colégio São João Evangelista (CSJE).

A transmissão de conhecimento busca somar valores que serão aplicados no ambiente interdisciplinar da Instituição.

O projeto implantado pelo CSJE tem demonstrado a importância em promover a mudança comportamental em educadores, crianças e adolescentes para que desenvolvam as competências socioemocionais.

São observadas a vivência dos 7 hábitos e com a quebra de paradigmas, o Líder em Mim vem ajudando alunos e educadores a enxergarem as situações de uma forma diferente, mudando comportamentos e assim, alcançando bons resultados. O Colégio São João Evangelista, que leva a sua missão de educar a sério, com compromisso e qualidade no direcionamento dos serviços e cuidados com alunos e seus familiares.

