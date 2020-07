ITAMARAJU | Embasa implanta novas ligações de água no Bairro Vista da Pedra

A Unidade Regional de Itamaraju (USU) está levando água tratada para atender aproximadamente 500 famílias no Bairro Vista da Pedra. Cerca de 300 imóveis já foram beneficiados com ligações de água.

O Gerente do Escritório Local de Itamaraju, Damiraldo Silveira, informou que no último fim de semana, a Embasa direcionou uma equipe ao local para realizar 30 novas ligações.

A empresa beneficiará a população com água tratada em todo município, mesmo com esse período de pandemia a concessionária está trabalhando a todo vapor, adotando as medidas de segurança e proteção de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo Damiraldo Silveira, os novos ramais de ligações estão sendo implantados conforme os pedidos dos clientes, à medida que vão sendo solicitados. “A previsão é que em aproximadamente 30 dias todas as novas ligações estejam concluídas,” afirmou.

Por | ASCOMEMBASA

Imagem | divulgação