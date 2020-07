ITAMARAJU | Empresa oferece oportunidade de emprego; Confira;

Uma empresa do ramo de crédito e financiamentos do município de Itamaraju está contratando duas pessoas para atuarem como Vendedor Crediarista Interno. Os interessados que atenda ao perfil deverão enviar seus currículos no e-mail disponibilizado pela empresa.



O que você vai fazer durante a jornada de trabalho? Os contratados farão serviços de: Vendas por Telemarketing e Telezap, vendas de empréstimos pessoais e consignados, tanto com atendimento presencial dentro da Loja como por meio de telefones com números já pré-estabelecidos pelo a empresa. Atuará também com preenchimento de cadastros para financiamentos e vendas de Motos. Em alguns dias do mês fará viagens com retorno sempre no mesmo dia.

São Requisitos mínimos para investidura no cargo: Ser residente em Itamaraju, ter idade entre 18 e 25 Anos, ter concluído o Segundo Grau Completo. Possuir CNH na categoria AB (Ter alta experiência em pilotar motos e dirigir carros) experiência em computação e digitação rápida em WORD e EXCEL.

O que a Empresa quer contratar? Estamos em busca de alguém que seja comunicativo, alguém que esteja disposto a novos desafios, disposto a cumprir metas e engajado com o crescimento da empresa, que seja focado em seus objetivos, e disposto a aprender novos talentos.

O que a Empresa oferece? Oferecemos treinamento de alta qualidade no ramo de conhecimentos bancários, conhecimentos financeiros e jornada de trabalho flexível.

A Contratação será feita na modalidade CLT com carga horaria de 44 Semanais, com oferta de 1.045,00 Mensais. O local de serviço será sempre na Loja de Itamaraju.

Interessados que realmente esteja disposto a encarar desafios e atendem a esses requisitos descritos acima, devem enviar Curriculum para: [email protected], depois do envio deve aguardar nosso contato, que vão ocorrer conforme análise do seu curriculum.

Obs. Quando enviar o curriculum, você pode escrever no corpo do e-mail, se desejar, sua experiência e seus objetivos para que possamos conhecer mais sobre você.