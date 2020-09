ITAMARAJU | Engavetamento com quatro carros é registrado na BA-489

Por volta das 19:30hs deste domingo (20), um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado em um trecho da BA-489, no perímetro urbano de Itamaraju.

Conforme informações, o engavetamento entre os veículos Ford Ranger, um GM Celta, um Nissan e um utilitário Fiat Strada. Apesar das proporções e prejuízos financeiros o acidente não teve registro de feridos.

Guarnições da Policia Militar foram acionadas onde permanecem no local registrando o caso e controlando o fluxo de veículos na via.

Os veículos devem ser removidos da via por uma empresa de guincho nas próximas horas. A polícia segue ouvindo os condutores para investigar as causas do acidente.