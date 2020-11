ITAMARAJU | Entidade modifica enquadramento sindical e passa atuar como AGMATEB

O representante da Associação AGMATEB, utiliza o seguinte instrumento como ferramenta de comunicação para informar a população e membros associados, sobre as modificações necessárias na entidade.

Uires de Jesus Silva Sobral que é servidor público e estava à frente do SINGMESB, identificou uma divergência na entidade, levando uma votação em assembleia para a nova adoção.

A mudança na estrutura conhecida como Sindicato dos Guardas Municipais do Extremo Sul da Bahia (SINGMESB), transitará para AGMATEB (Associação dos Guardas e Agentes de Trânsito Municipais do Extremo Sul da Bahia). O motivo da modificação diz respeito a possíveis divergências judiciais com entidade de representação estadual.

No entanto, outra situação que contribuiu para a atual variante, foi ampliar o campo de atuação e permitir que novos profissionais façam parte da associação, que contará com pleitos vigente em quadriênio (quatro anos).

A assembleia que permitiu essas modificações ocorreu na última quinta-feira (29) de setembro, na sede da AGMATEB, localizada na Avenida Brasil 862ª no centro de Itamaraju.

O presidente Uires de Jesus Silva Sobral, ainda reforça que o estatuto foi reformulado, criando a possibilidade de apenas uma reeleição. Mas a associação poderá defender os interesses de GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRÂNSITOS, da cidade e região. “Assim a luta por nossos direitos se fortalece, criando uma maior abrangência legal na busca de recursos mediante ao SINDGUARDAS Bahia, além de representatividade junto ao Ministério Público ou por meio de parceria e convênios no comercio ou região”, destacou o presidente Uires.

Por | AGMATEB