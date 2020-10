ITAMARAJU | Escola Fênix promove Drive-thru da alegria

A Escola Fênix de Itamaraju, realizou nesta quinta-feira (08), o 1° “Drive-thru da alegria” com os estudantes da instituição, com o tema “A começar em mim… Alegria e esperança”.

Os estudantes participarem de um momento muito especial, cheio de alegria e esperança ao lado de seus professores. Durante a ação, além da passagem rápida em frente à escola, com demonstrações de carinho e registro de fotografias, foi realizada ainda a entrega de kits, de algodão doce e pipoca.

O evento que antecede ao dia das crianças foi realizado com o objetivo de reduzir a saudade dos alunos e dos professores, que encerraram as atividades do 2º trimestre, com muita alegria. Um momento especial que marcou a ação do dia, foi a entrega de cartazes com mensagens e lembranças carinhosas dos estudantes aos seus professores.

Toda equipe da escola recebeu os alunos em frente a instituição, ao som de músicas muito animadas, decoração especial no muro e fachada da escola, além de manterem os cuidados sanitários com uso de máscaras e álcool 70% em prevenção ao COVID-19.

A mantenedora da instituição Elizabeth Azevedo, avaliou positivamente a ação e agradeceu toda equipe da escola e de modo especial, aos pais por todo apoio e ajuda durante todo esse período.

“Foi um reencontro muito bonito. Estamos muito felizes, por que mesmo estando afastados por esse período de isolamento social por conta do COVID-19 que já soma 6 meses, tendo as nossas aulas online, percebemos no olhar dos alunos o quanto gostaram de visitar a escola e reverem seus professores. E isso é muito gratificante, o que nos dá esperança de dias melhores”, finalizou.