ITAMARAJU | Esposa de Dalvadísio Lima esclarece notícia postada em site sobre auxílio emergencial recebido

Sophia Lima, esposa de Dalvadísio Lima, procurada pelos portais de comunicação da região esclareceu que com a permissão dela foi cadastrada pelo contador da empresa da qual ela é sócia, para receber o auxílio emergencial concedido por um programa do governo federal, pois atendia as exigências legais.

No início do mês de junho ao ser creditado em sua conta a primeira parcela, ela então informou ao seu esposo e ele a orientou a fazer a devolução, pois entendia ter outros micro empresários sem serem atendidos em condições menos favoráveis naquele momento, e assim foi feita a devolução do valor recebido, suspendendo assim as parcelas seguintes.

“Estou feliz por ter tomado esta decisão, e agradecida ao meu esposo Dalvadísio Lima por ter me incentivado a devolver um benefício que legalmente me foi concedido para beneficiar outros pequenos empresários em situações mais difíceis” disse ela.

Por | Ascom