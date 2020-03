ITAMARAJU | Faculdade suspende aulas devido ao coronavírus

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) nesta terça feira (17) suspende as aulas presenciais e estágios em virtude do aumento dos casos confirmados de coronavírus no Brasil.

Com decisão tomada com o corpo docente, discente e administrativo ficou definido que as atividades presenciais na instituição estão suspensas até o dia 31 de março, data em que a diretoria e comunidade acadêmica voltam a se posicionar sobre o assunto.

Frente à possibilidade dos casos de contaminação por Covid-19 aumentarem nos próximos dias, a Direção e comunidade acadêmica tomarão decisões cabíveis. A FACISA estará montando um processo para que neste período, os professores mantenham suas atividades junto aos alunos de forma remota, nos horários previstos para aulas e orientações de TCC.

Baseados na autonomia das Faculdades decidimos, pois a questão da Saúde é questão prioritária. A FACISA foi convocada para decidir sobre a medida por entender que a prevenção nesse momento é a decisão mais sensata.

Professor Dr. Jackson Cordeiro de Almeida

Diretor Geral

Por | ASCOM