ITAMARAJU | Fake News sobre lockdown no município é espalhada nas redes sociais

O seguimento comerciário e entidades locais do município de Itamaraju, demonstraram preocupação nos últimos dias, após tomarem conhecimento de um documento não oficial que circulava nas redes sociais. No conteúdo compartilhado em vários grupos e aplicativos sociais, trazia a possibilidade do fechamento do comércio de forma geral “Lockdown”.

No entanto, o conteúdo vinculado às redes sociais é tratado como FAKE NEWS. Nenhuma determinação oficial foi publicada e o comércio funciona normalmente, tomando os devidos cuidados.

O assunto rapidamente tomou vários seguimentos da cidade de Itamaraju, inicialmente devido à gravidade e consequência que a economia iria impactar na população. O cenário que determina essa medida só é utilizada em situações extremas.

Alguns municípios que mantêm na rápida escalada do COVID-19, tem tomado várias medidas na tentativa de frear o crescimento de contaminados, mas o isolamento social e práticas sanitárias são as ferramentas mais eficientes no combate.