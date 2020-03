ITAMARAJU | Familiares de PM realizam campanha para doação de sangue

Familiares e amigos do PM Marcos Braz, utilizaram as redes sociais para iniciar uma campanha de doação de sangue, também para garantir o estoque regular do HEMOBA de Teixeira de Freitas, neste período de Coronavírus.

O militar acabou ferido num grave acidente ocorrido na última quarta-feira (25), aonde a moto que conduzia envolveu na colisão com outra motocicleta.

Apresentando estado grave foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no município de Teixeira de Freitas, mas seus familiares relatam evolução no quadro clínico.

Agora o militar necessita de doação de sangue, seu tipo sanguíneos é “A+”, no entanto, os doares de outros grupos sanguíneos poderão estar contribuindo.

O HEMOBA está localizado à Rua Massanori Nagão, 355 – Centro, Teixeira de Freitas, em caso de duvidas poderá ligar para (73) 3011-2739.