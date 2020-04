ITAMARAJU | Familiares procuram por adolescente desaparecida

A adolescente Rhana Coimbra (14 anos) está desaparecida deste a última quarta-feira (22) de abril.

Conforme informações passadas a polícia, a menor saiu de casa com destino a casa para realizar atividades para a família e não retornou para sua residência.

Após inúmeras buscas na tentativa de localizar a adolescente, familiares procuram as autoridades policiais da Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju e notificaram o desaparecimento da adolescente.

Mas foi vista na última quinta-feira nas proximidades do bairro de fátima acompanhada por uma pessoa desconhecida.

Se alguém tiver qualquer informação do paradeiro da garota poderá manter contato com a central da Polícia Civil (197) ou com a Polícia Militar no telefone 190.