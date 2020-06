ITAMARAJU | Famílias homenageiam recuperados do Covid-19

Famílias de 03 pessoas infectadas com coronavírus (COVID-19) e agora recuperados, fizeram uma homenagem e aguardaram seus entes na porta de acesso do Hospital municipal de Itamaraju.

Mesmo após receberem alta hospitalar, as autoridades em saúde recomendam a permanência em isolamento por um período quando retornam às suas casas.

Com faixas, máscaras e muito carinho os familiares cantaram e tiveram a oportunidade de demonstrar a importância de cada um através de mensagens.

Os recuperados deixaram a unidade hospitalar carregando papéis escritos com a frase “EU VENCI O COVID-19”, após não apresentarem quaisquer sintomas do vírus que tem aterrorizado o mundo.

Apesar das elevadas taxas e números provocados pelo COVID-19, pessoas vêm descumprindo as orientações e medidas de isolamento.

No município foram registrados 191 casos de contaminados, mas a taxa de recuperados é maior que as pessoas com o vírus ativo. Três pessoas morreram após confirmarem infecção com COVID-19. Os recuperados ultrapassam a marca de 135 casos.