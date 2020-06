ITAMARAJU | Forte nevoeiro encobre paisagem, cuidados devem ser redobrados

As baixas temperaturas provocaram um forte nevoeiro, que a atenção de muitos durante a manhã sábado (20). Por volta das 09hs, mesmo assim a névoa cobriu os principais pontos da cidade.

A aproximação de uma frente fria somada ao dia com área coberta por uma faixa chuvosa aumentaram a nebulosidade. O instituto meteorológico Clima Tempo marcou temperaturas entre 17° e máxima de 28° graus Celsius.

Internautas ainda informaram através de nossa rede social que durante viagem realizada na BR-101, vários quilômetros foram percorridos sobre forte nevoeiro ficando evidente o risco de acidentes.

Pessoas que transitam pelas rodovias devem redobrar atenção para evitar o acometimento de graves acidentes.

Mas também deve se redobrar os cuidados com doenças respiratórias, além do risco com COVID-19 potencializar.