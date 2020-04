ITAMARAJU | Frente fria volta a derrubar temperatura, com ventos fortes

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), participa que a passagem de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Sul a Sudeste, com intensidade de até 61 km/h (33 nós) no litoral sul da Bahia, ao sul de Ilhéus, entre as madrugadas dos dias 18 e 19 do mês de abril.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico no link da Marinha.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.