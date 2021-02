ITAMARAJU | Fuzileiro Naval ministra palestra para atiradores do Tiro de Guerra 06.025

O Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju, recepcionou o Soldado Fuzileiro Naval Lucas Santos, que a convite do chefe de instrução Sargento Jermesson Odely, visitou o (TG), conhecendo as dependências da instituição representante do Exército Brasileiro no município.

Na oportunidade o fuzileiro naval ministrou palestra sobre a Marinha do Brasil, com ênfase na especialidade e atuação do Corpo de Fuzileiros Navais.

Os novos Atiradores tiveram a oportunidade de conhecer a atividade desenvolvida por essa tropa de elite, bem como o ingresso, peculiaridades do curso, carreira, tipo de missões e onde servir.

O Soldado Fuzileiro Naval Lucas Santos, está servindo atualmente no Rio de Janeiro, o militar possui larga experiência em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), por atuar nos morros e favelas fluminenses, combatendo o crime organizado, milícias e a expansão do tráfico de drogas.

Para o chefe de instrução Sargento Jermesson Odely, a palestra foi enriquecedora proporcionando aos novos atiradores o conhecimento e despertando interesse no seguimento da carreira militar.

O concurso para o curso de Fuzileiros Navais estará aberto no período de 22 Fevereiro à 26 Março de 2021, os interessados poderão acessar o link: www.marinha.mil.br/cgcfn.

Por: Tiro de Guerra 06.025 – Instruindo Jovens, Formando Cidadãos.