ITAMARAJU | Gado é furtado de propriedade rural

Um produtor rural procurou a delegacia da polícia civil, no final da tarde desta terça-feira (14), para registrar o furto de animais em sua propriedade.

A vítima deparou com o sumiço de 06 animais (gado) com cerca de 8 arrobas cada um. Onde relatou que ao conferir a localidade, notou a perca que dolorosamente lhes custará mais de R$ 10 mil reais.

No local a poucos quilômetros da área urbana na propriedade Lagoa do Sul, o proprietário percebeu apenas os rastros dos animais, levados por alguém a cavalo.

As autoridades policiais deverão iniciar investigações e tentar identificar a ligação deste caso com os outros crimes ocorridos no final de semana.