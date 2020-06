ITAMARAJU | Gads abre inscrições para concurso sobre o meio ambiente

Como forma de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social) promove, em parceria com segmentos regionais, o 1º Concurso Fotográfico, com o intuito de valorizar a importância da biodiversidade brasileira. As inscrições podem ser feitas por e-mail ([email protected]) até o dia 2 de julho e destinam-se a todo o público nos municípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda.

As 10 primeiras obras classificadas retratando a biodiversidade receberão prêmios em dinheiro e brindes diversificados. “Essa premiação é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas e sua contribuição ao meio ambiente”, justifica Ninha Garcia, presidente do Gads.

A biodiversidade foi definida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2020, comemorado em 5 de junho. De acordo com o Gads, existe no extremo sul um conjunto de seres que enriquece a biodiversidade brasileira.

“A biodiversidade do Brasil é reconhecida como uma das mais expressivas da biosfera terrestre e tem um papel importante no bem-estar e na saúde do homem. Em nossa região temos muitas espécies que contribuem para o reconhecimento do Brasil a nível mundial”, destaca Vinícius Borges, ativista da ONG.

Afirma Gerson Carlos Souto (Boré), diretor do Sicoob de Itamaraju, um dos apoiadores do concurso, que uma das metas do evento é promover o interesse pela arte de fotografar, desafiar a criatividade dos participantes e despertar a consciência de preservação da natureza. “É uma forma de incentivar as pessoas a contribuir com o bem-estar da natureza”, ressalta.

Por | Domingos Oliveira (fotos: divulgação)