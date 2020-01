ITAMARAJU | Garoto tenta sorte em clube paulista

Uma promessa para representar o esporte da região, vem buscando parcerias para demonstrar a qualidade e assim ingressar em grandes clubes nacionais ou até mesmo do mundo.

O pequeno itamarajuense Nathan Santos, tenta realizar o sonho e busca chegar à capital paulistana, onde demonstrará a qualidade do seu futebol.

Familiares do garoto utilizaram as redes sociais na tentativa de conquistar apoio, além de motivar outros jovens a seguir o sonho, destacando a qualidade do futebol na região.

O garoto Nathan Santos busca uma parceria para ingressar numa viagem para a capital paulista, onde foi selecionado para jogar a copa São Paulo e tem treino de avaliação marcado para a próxima semana, mas tem poucos recursos para seguir com o sonho. Muitos estão torcendo pelo sucesso do garoto.

Para contribuir basta entrar em contato com a família nos telefones (73) 99978-8684 ou 999711717.