ITAMARAJU | Gestão realiza entrega de kits e efetua palestra contra coronavírus

Duas ações no sentido de combater o coronavírus, movimentaram o município de Itamaraju, durante a semana.

O prefeito municipal Marcelo Angênica e o secretário de saúde Luiz Fábio, realizaram a entrega de 300 Kits de EPIs para profissionais ligados ao setor da saúde, medida que pode evitar o contágio ou até mesmo a transmissão do COVID-19.

Na Unidade Semi Intensiva (localizado no hospital), profissionais do SAMU, Vigilância Sanitária Epidemiológica (VIEP) e direção do hospitalar, receberam os kits contendo (máscara N95, capacete de proteção, avental e macacão impermeáveis, óculos de proteção transparentes em policarbonato, dentre outros), utensílios necessários no atendimento de pessoas infectadas.

Também houve a participação de profissionais em palestradas realizadas por técnicos do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública), com dados e informações, que poderão contribuir no enfretamento da pandemia.

O secretário Luiz Fábio, esteve presente no evento que reuniu profissionais a frente do combate ao coronavírus no município e a coordenadora, Junia Garcia, do LACEN de Teixeira de Freitas.

As medidas colocadas em prática foram relatadas pelo secretário municipal, listando desde a entrega de EPIs, até mesmo do treinamento com funcionário, orientação em meios de comunicação ou ferramentas sociais