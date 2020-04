ITAMARAJU | Gestor e parlamentar visitam obra de calçamento

As obras de pavimentação de várias ruas do bairro Várzea Alegre, tiveram o início na última sexta-feira (24).

A ação contou uma visita do prefeito Marcelo Angênica e a vereadora Roseneide Cunha (Rose da Saúde) à comunidade, além de informar aos moradores sobre a pavimentação e futuros benefícios que serão instalados no bairro.

Lideranças, o secretário de obras e apoiadores, estiveram presentes durante a iniciação dos trabalhos que vão contemplar os moradores com o calçamento da Avenida Vitória, Ruas Providência, Santo Amaro, São Pedro, São Raimundo, Travessa São Pedro I, II, III.

A população tornou-se eufórica com a presença das máquinas, que marcaram o início das obras com correções no solo, também a aferição das medidas das ruas que serão beneficiadas com a pavimentação.