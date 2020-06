ITAMARAJU | Grave acidente de trânsito deixa uma vítima fatal na BR-101

Um grave acidente de trânsito ocorrido no período noturno deste domingo (31), na BR-101 em Itamaraju, deixou o saldo de uma pessoa morta.

De acordo com informações, o acidente foi registrado em um trecho no perímetro urbano próximo de um Posto de Combustível localizado as margens da rodovia. Uma carreta de transporte de eucalipto colidiu frontalmente contra um veículo de passeio, modelo GM Corsa, de cor preta, de placa policial JPQ-9961 que com o forte impacto ficou com a frente completamente destruída.

O motorista do veículo de passeio identificado por Ednaldo André dos Santos (40 anos) ficou preso ás ferragens, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no local.

Unidades do SAMU 192 e Guarnições da Policia Militar se deslocaram para o local, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. A Policia Civil já foi notificada do óbito e deve proceder com o levantamento cadavérico. A polícia segue investigando as causas do acidente.

A Policia Rodoviária Federal já foi acionada. O motorista da carreta não apresentou ferimentos e deve prestar depoimento sobre o caso, nas próximas horas.